Զելենսկին Պուտինի հետ ուղիղ բանակցություններն «ամենաարդյունավետ» ուղին է հասնում՝ խաղաղության հասնելու համար

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը կլինի «ամենաարդյունավետ ուղին»՝ խաղաղության հասնելու համար:

Զելենսկին, ելույթ ունենալով օգոստոսի 24-ին՝ երկրի Անկախության օրվա միջոցառման ժամանակ, խոստացել է Ռուսաստանին խաղաղության մղել։

Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, սակայն, ասել է, թե Կիևը խաղաղություն չի ուզում:

Իր ելույթում Զելենսկին նաև ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան համաձայն են՝ Ուկրաինան «դեռ ամբողջությամբ չի հաղթել, բայց հաստատ չի էլ պարտվելու»։

