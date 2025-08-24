Ուկրաինական խոցված անօդաչուն Կուրսկի ԱԷԿ-ում հրդեհի պատճառ է դարձել

Ռուսաստանում Կուրսկի ատոմակայանում հրդեհ է բռնկվել, երբ ռուսական ուժերը խոցել և վայր են գցել միջուկային օբյեկտին մոտ թռչող ուկրաինական մարտական անօդաչու թռչող սարքը, հաղորդել է ԱԷԿ-ի մամուլի ծառայությունը:
Ըստ հաղորդագրության՝ անօդաչուն ընկել է օժանդակ տրանսֆորմատորի վրա և պայթել է, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, որը մարվել է, տուժածներ չկան:
Ըստ մամուլի ծառայության՝ ատոմակայանի երրորդ էներգաբլոկի հզորությունը տեղի ունեցածի հետևանքով կիսով չափ նվազեցվել է:
Կուրսկի ԱԷԿ-ից հայտնում են նաև, որ տեղում և շրջակա տարածքում ճառագայթման մակարդակը չի գերազանցում նորման:
Պաշտոնական Կիևից մեկնաբանություններ առայժմ չկան: