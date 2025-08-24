Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

Ուկրաինայի նախագահին Անկախության օրվա առթիվ շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետը

Իսպանիա - Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու զրույցը Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում, 5-ը հոկտեմբերի, 2024թ.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն պետական տոնի՝ Անկախության օրվա առթիվ:

ՀՀ կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ ուղերձում մասնավորապես ասված է. - «Հայաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների հիմքում ընկած են մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը և փոխադարձ հարգանքը: Հայաստանը շահագրգռված է Ուկրաինայի հետ փոխշահավետ հարաբերությունների զարգացմամբ»։

«Լիահույս եմ, որ շուտով Ուկրաինայում խաղաղություն կտիրի, և կայունության պայմաններում մեզ կհաջողվի համատեղ քայլերի շնորհիվ նոր թափ հաղորդել փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված Հայաստանի և Ուկրաինայի միջպետական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը՝ ի բարօրություն մեր ժողովուրդների», - գրել է Փաշինյանը՝ Զելենսկում մաղթելով քաջառողջություն և հաջողություն, իսկ Ուկրաինայի բարեկամ ժողովրդին՝ հարատև խաղաղություն և կայունություն։

Ուկրաինան այսօր նշում է Խորհրդային Միությունից անկախանալու 34-ամյակը:


