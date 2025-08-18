Զելենսկին կարող է գրեթե անմիջապես ավարտել պատերազմը. Թրամփ

Ուկրաինայի նախագահը կարող է գրեթե անմիջապես ավարտել պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, եթե նա դա ցանկանում է, կամ կարող է շարունակել կռվել, Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Թրամփը կրկին իր համոզմունքն է արտահայտել, որ ցանկացած խաղաղության պայմանավորվածության դեպքում Ուկրաինան պետք է զիջի իր ինքնիշխան տարածքը Ռուսաստանին: Այս գաղափարը մշտապես մերժում են Կիևն ու նրա եվրոպական դաշնակիցները։
Վլադիմիր Զելենսկին, որ արդեն ժամանել է ԱՄՆ՝ հանդիպելու Թրամփի հետ, հույս է հայտնել, որ Ամերիկայի և եվրոպացիների հետ համատեղ ուժը կստիպի Ռուսաստանին իրական խաղաղության:
Ավելի վաղ Զելենսկին ասել էր, որ իր օրակարգի կարևորագույն կետերից մեկն ամուր անվտանգության երաշխիքներ ստանալն է ԱՄՆ նախագահից՝ Ռուսաստանի հետագա ագրեսիայից պաշտպանվելու համար: