Ուիթքոֆ. Ռուսաստանը «որոշ զիջումների» է գնացել Ուկրաինայի հինգ շրջանների հարցում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինը Ալյասկայում կայացած բարձր մակարդակի գագաթնաժողովի ժամանակ համաձայնության են եկել Ուկրաինայի համար «անվտանգության ամուր երաշխիքներ» տրամադրել, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը՝ հույս հայտնելով, որ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահի ու եվրոպացի առաջնորդների հետ «արդյունավետ հանդիպում» տեղի կունենա:
Ուիթքոֆը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը «որոշ զիջումների» է գնացել Ուկրաինայի հինգ շրջանների հարցում:
«Բանակցությունների սեղանի շուրջ ռուսները որոշ զիջումների են գնացել՝ այդ հինգ շրջանների հարցում», - CNN-ին ասել է Սթիվ Ուիթքոֆը:
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայի նախագահը երկուշաբթի կմեկնի Վաշինգտոն՝ ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպման: Վաշինգտոն են մեկնելու նաև եվրոպացի առաջնորդները՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը: