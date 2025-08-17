Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուիթքոֆ. Ռուսաստանը «որոշ զիջումների» է գնացել Ուկրաինայի հինգ շրջանների հարցում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինը Ալյասկայում կայացած բարձր մակարդակի գագաթնաժողովի ժամանակ համաձայնության են եկել Ուկրաինայի համար «անվտանգության ամուր երաշխիքներ» տրամադրել, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը՝ հույս հայտնելով, որ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահի ու եվրոպացի առաջնորդների հետ «արդյունավետ հանդիպում» տեղի կունենա:

Ուիթքոֆը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը «որոշ զիջումների» է գնացել Ուկրաինայի հինգ շրջանների հարցում:

«Բանակցությունների սեղանի շուրջ ռուսները որոշ զիջումների են գնացել՝ այդ հինգ շրջանների հարցում», - CNN-ին ասել է Սթիվ Ուիթքոֆը:

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայի նախագահը երկուշաբթի կմեկնի Վաշինգտոն՝ ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպման: Վաշինգտոն են մեկնելու նաև եվրոպացի առաջնորդները՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG