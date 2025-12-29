Զելենսկի․ «Օտարերկրյա զորքերի ներկայությունը Ուկրաինայում անհրաժեշտություն է»

«Պատերազմից հետո Ուկրաինայի տարածքում օտարերկրյա զորքերի տեղակայումն անհրաժեշտություն է», - ԱՄՆ նախագահի հետ նախօրեին կայացած բանակցությունները մեկնաբանելով այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
«Այդ զորամիավորումների ներկայությունը մեզ տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների կարևորագույն մասը պետք է հանդիսանա», - ասել է Վլադիմիր Զելենսկին:
Անդրադառնալով Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ծրագրի շուրջ քննարկումներին՝ Զելենսկին կրկին պնդել է, որ այն համաձայնեցված է 90 տոկոսով։
«Այս պահին համաձայնեցված չեն 20 կետերից երկուսը՝տարածքների հարցն ու Զապորոժիեի ատոմակայանի վերահսկողության խնդիրը», - նշել է Ուկրաինայի նախագահը։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ