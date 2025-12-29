Պեսկով․ «Պուտինն ու Թրամփը կզրուցեն ամենամոտ ապագայում»

«Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Դոնալդ Թրամփը ևս մեկ անգամ հեռախոսով կզրուցեն ամենամոտ ապագայում», - այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։
Վերջին անգամ Թրամփն ու Պուտինը զրուցել էին նախօրեին՝ ԱՄՆ և Ուկրաինայի նախագահների միջև Ֆլորիդայում կայացած բանակցություններից առաջ։
Կրեմլում, սակայն, այսօր հրաժարվել են մեկնաբանել Զելենսկի-Թրամփ բանակցությունների արդյունքները։
«Մենք տեղեկացված չենք, թե ինչպես են անցել այդ բանակցությունները, ուստի դրանց որևէ գնահատական տալ չենք կարող», - նշել է Դմիտրի Պեսկովը։