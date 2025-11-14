Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զանգվածային հրթիռային հարված Կիևին, կա 11 տուժած

Ռուսական զորքերը անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով զանգվածային հարված են հասցրել Կիևին, վնասվել են բնակելի շենքեր: Պայթյուններ ու հրդեհներ են բռնկվել մայրաքաղաքի շրջաններում, հայտնում են պաշտոնյաները:

Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ 11 մարդ վիրավորվել է: Նրանցից 4-ը, այդ թվում ՝ հղի կին և մեկ անձ՝ ծայրահեղ ծանր վիճակում, գտնվում են հիվանդանոցում բուժման մեջ:

Պաշտոնյաները հայտնել են, որ թափվող բեկորներն ու հրդեհները վնասել են բազմահարկ բնակելի շենքեր, դպրոց, բժշկական հաստատություն և վարչական շենքեր:

Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թիմուր Տկաչենկոն նշել է, որ գործի են դրվել ինչպես անօդաչու թռչող սարքեր, այնպես էլ հրթիռներ:

Կլիչկոն հայտնել է, որ Կիևի ջեռուցման համակարգը նույնպես վնասվել է, և մի շրջանում ընդհատվել Է ԷլեկտրաԷներգիայի մատակարարումը: Նա նախազգուշացրել է էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման հնարավոր ընդհատումների մասին:

Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը և կառավարվող ռումբերը թիրախավորել են մի քանի այլ շրջաններ:

Պատերազմի պայմաններում լրատվամիջոցներին չի հաջողվում ստուգել կողմերի հաղորդագրությունները: Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել սա:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG