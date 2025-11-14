Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նովոռոսիյսկում ԱԹՍ-ի հարվածից վնասվել են են նավ, բնակելի տներ, կա 3 տուժած

Ուրբաթ վաղ առավոտյան ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վնասվել են Ռուսաստանի Սևծովյան Նովոռոսիյսկ նավահանգստում գտնվող նավը, բնակելի տները և գտնվող նավթաբազան: Վիրավորվել են նավի անձնակազմի երեք անդամներ, պնդում է ռուսական կողմը:

Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը Telegram-ում հայտնել է, որ անձնակազմի երեք տուժած անդամները բուժվում են հիվանդանոցում:

Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ հարձակման հետևանքով նաև հրդեհ է բռնկվել նավթաբազայում: Օպերատիվ շտաբը հայտնել է, որ վնասվել են նաև ափամերձ կառույցները, սակայն այլ մանրամասներ չեն ներկայացրել:

Պատերազմի պայմաններում լրատվամիջոցներին չի հաջողվում ստուգել կողմերի հաղորդագրությունները: Ուկրաինական կողմը չի մեկնաբանել սա:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG