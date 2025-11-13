Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Ընդդիմադիր բլոգերին ձերբակալել են ՔՊ-ական Արգիշտի Մեխակյանին հայհոյելու համար

Վաղարշապատի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, «Քաղաքացիական պայմանագրի» թեկնածու Արգիշտի Մեխակյան, արխիվ
Վաղարշապատի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, «Քաղաքացիական պայմանագրի» թեկնածու Արգիշտի Մեխակյան, արխիվ

Քննչական կոմիտեն միայն մեկ օր անց պարզաբանեց, թե ինչու են ձերբակալել ընդդիմադիր «Մայր Հայաստան» կուսակցության համակիր Օնիկ Հարությունյանին: Նա TikTok-ում ուղիղ եթերում սեռական բնույթի հայհոյանքներ է հնչեցրել Վաղարշապատի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, իշխանության թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանի հասցեին:

«Անմիջականորեն ծագած կասկածը իրենք հիմնավորել են նրանով, որ TikTok-ում ուղիղ եթեր են տեսել, բայց հաջորդ օրն են եկել ձերբակալելու: Այդ TikTok-ի եթերի հիման վրա վարույթ է նախաձեռնվել», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Հարությունյանի փաստաբան Սերգեյ Սարգսյանը:

Օնիկ Հարությունյանին կուսակցության Էջմիածնի շտաբի մոտից գետնին տապալելով տարել էին մի խումբ քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, հետո թիմակիցները տեղեկացել են, որ ոստիկաններ են եղել ու բաժին են տարել: Թեև ուղիղ եթերի հաջորդ օրն են ընդդիմադիր բլոգերին ձերբակալել, բայց ոստիկանները հիմնավորել են, թե անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա են տարել: Նրան ձերբակալել են խուլիգանության հոդվածով:

Փաստաբանն ասում է՝ Հարությունյանին ոստիկանություն են տարել օրենքի խախտմամբ, չեն իրազեկել՝ ովքեր են ու ինչ են անում, հատկապես երբ քաղաքացիական հագուստով են եղել:

«Օրենքը խախտվել է այն մասով, որ իրազեկում փաստացի չեն ներկայացրել անձին, թե ովքեր են, քաղաքացիական հագուստով են մոտեցել, և անձը կարող էր ամեն ինչ էլ մտածել, դիմել նաև ինքնապաշտպանության», - ընդգծեց Սարգսյանը:

ՔՊ-ական Արգիշտի Մեխակյանին հայհոյող քաղաքացուն կալանավորելու միջնորդություն դեռ չկա: Փաստաբանը պնդում է, թե դեռ տեսանյութը չի դիտել, այն ուղիղ եթերում է եղել ու չի պահպանվել: Ըստ Սերգեյ Սարգսյանի՝ իրավապահները կողմնակալ են գործում ու իշխանության ձեռքում ընդդիմադիրներին լռեցնելու գործիք են դարձել: Հակառակ դեպքում ՔՊ-ականներին հայհոյող քաղաքացիներին օպերատիվ ձերբակալող իրավապահները անգործության չէին մատնվի ընդդիմությանը հայհոյող իշխանության աջակիցների դեպքում:

«Նշել են, որ հայհոյանքներ կան, ու բառամթերքը, որը օգտագործել է բլոգեր Օնիկ Հարությունյանը, Քննչականում համարել են խուլիգանական, հայհոյանքները համարել են խուլիգանական: Բայց սա փաստացի քաղաքական հետապնդում է, որովհետև եթե հայհոյանքը էդպես խնդիր էր, ապա ինչո՞ւ ձերբակալված չեն, քրեական վարույթներ նախաձեռնված չեն, հետապնդումներ քրեական չկան մերձիշխանական քարոզչություն իրականացնող անձանց նկատմամբ», - նշեց Սարգսյանը:

Քրեական գործընթացներ են սկսվել նաև այս կուսակցության թեկնածուի՝ Գրիշա Հարությունյանի դեմ, որ նախկինում Վաղարշապատի Դողս գյուղի ղեկավարն է եղել: Ցուցակից Դավիթ Կարապետյանի դեմ էլ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Դատախազություն հաղորդում է ներկայացրել, նա էլ այս համայնքից Ծաղկունքի գյուղապետն է եղել: Նախկին համայնքապետերի դեմ իրավապահները գործընթաց սկսեցին Վաղարշապատի ընտրության օրերին, երբ նրանք հայտնվեցին ընդդիմադիր ցուցակում:

Վաղարշապատի համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարող «Քաղաքացիական պայմանագրին» առնչվող ահազանգեր էլ կան, «Անկախ դիտորդ» կազմակերպությունն է նորից տեղեկացնում՝ ահազանգեր են ստացել, որ պետական ու համայնքային աշխատողներ ընդդիմադիր հայացքների համար աշխատանքից ազատվել են:

Դիտորդական կազմակերպությունն անուններ չի հրապարակել: Օրեր առաջ էլ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին են հայտարարել: Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրին» առնչվող դեպքերից ընթացք է ստացել Գեղակերտի դպրոցի տնօրենի դեպքը: Կուսակցական տնօրենը Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններում տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ պետք է լիներ, քարոզարշավի ժամանակ բարեգործություն էր անում, որ քրեորեն պատժելի է: Նա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի ու տնային կալանքի տակ է:

Ընտրություններն այս կիրակի են: Էջմիածնի համայնքապետի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է 9 քաղաքական ու՝ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիրը», Երևանի ավագանիում ՔՊ-ի կոալիցիոն գործընկեր «Հանրապետություն» կուսակցությունը, ընդդիմադիր «Հաղթանակ» դաշինքը, «Մայր Հայաստան»-ը, Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի կուսակցությունները: Մասնակցում են նաև «Ազատ դեմոկրատներ», «Ազգային առաջընթաց», «Ժառանգություն» կուսակցությունները:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Տապալել են գետնին, քարշ տալով տարել». Թևանյանը պնդում է՝ իրավապահներն իրենց թիրախավորել են

Գեղակերտի դպրոցի ՔՊ-ական տնօրենի նկատմամբ տնային կալանք է կիրառվել

Ձերբակալվել է Գեղակերտի դպրոցի ՔՊ-ական տնօրենը, կալանավորելու միջնորդություն կա

Ընդդիմությունը ՔՊ-ին մեղադրում է Վաղարշապատում վարչական ռեսուրսի կիրառման մեջ. իշխանական թեկնածուն զարմանում է

ՔՊ-ական տնօրենը քարոզարշավի ընթացքում բարեգործություն է անում. իրավապահներից դեռ արձագանք չկա

Ոսկեհատում հերքում են, թե կաթողիկոսի հարազատները խոչընդոտել են քարոզարշավը, «Հանրապետության» թեկնածուն հակառակն է պնդում

Կալանավորվել է կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանը

Քայլերթեր, թռուցիկներ, պաստառներ. Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններին ուղիղ 19 օր է մնացել

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG