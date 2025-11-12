«Տապալել են գետնին, քարշ տալով տարել». Թևանյանը պնդում է՝ իրավապահներն իրենց թիրախավորել են

Ընդդիմադիր «Մայր Հայաստան» կուսակցության առաջնորդը պնդում է, որ իրենց թիմակցին այսօր մի խումբ տղամարդիկ նախընտրական շտաբի մոտից ուժով խցկել են մեքենայի մեջ ու տարել:
«Տապալել են գետնին ու քարշ տալով տարել, գցել մեքենայի մեջ», - պատմեց նա:
Անդրանիկ Թևանյանն ասաց՝ ավելի ուշ են տեղեկացել, որ այդ տղամարդիկ ոստիկաններ են եղել. «Իրավապահ կոչված մարմինները քաղաքացիական հագուստով մայթի վրա կանգնած քաղաքացուն մոտեցել են, տապալել են գետնին և տարել ոստիկանություն»:
«Մայր Հայաստանն» էլ է պայքարում Վաղարշապատի համայնքապետի պաշտոնի համար, ակտիվ քարոզարշավ են անում ու սուր քննադատում գործող իշխանությանը: Ոստիկանություն տարված Օնո Հարությունյանն ընտրական ցուցակում չկա, իրենց համակիրներից է ու մասնակցում է քարոզարշավին, նշեց Թևանյանը:
«Մենք կարծում ենք, որ դա «Մայր Հայաստանի» աջակից լինելու հանգամանքով է, որովհետև դա առաջին դեպքը չէ», - նշեց նա:
Ոստիկանությունից «Ազատության» հետ զրույցում հաստատեցին՝ Էջմիածնում մի քաղաքացու ձերբակալել են խուլիգանության կասկածանքով, գործն էլ փոխանցել Քննչականին: Ի՞նչ է արել Օնո Հարությունյանը, որ ձերբակալել են, ու ինչո՞ւ են նրան բաժին տանող ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով եղել, ո՛չ ոստիկանությունից, ո՛չ էլ Քննչական կոմիտեից ժամեր շարունակ բացատրություն չկա:
Օնո Հարությունյանին բաժին են տարել կուսակցության Էջմիածնի շտաբի մոտից: Այդ պահին նրա հետ է եղել իր մտերիմներից մեկը՝ Արմինեն: «Մայր Հայաստան»-ից Գևորգ Ստեփանյանն ավելի ուշ տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ Արմինեն հուզված պատմում է, թե ինչպես են ոստիկանները հետապնդել, ապա գետնին տապալելով մեքենայի մեջ գցել Փաշինյանին քննադատող Հարությունյանին:
Մի քանի օր է՝ ընդդիմության կուսակցության շուրջ իրավական կրքեր են: Օրեր առաջ կուսակցության ղեկավարն ասաց, որ Վաղարշապատի համայնքապետի իրենց թեկնածուի և ցուցակի երկրորդ համարի դեմ քրեական գործեր են պատրաստում: Այսօր գլխավոր դատախազությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ ԱԱԾ-ից հաղորդումներ են ստացել ու ընթացք են տվել:
Համայնքապետի թեկնածուն Գրիշա Հարությունյանն է, որ նախկինում Արմավիրի մարզի Դողս համայնքի ղեկավարն է եղել, Դավիթ Կարապետյանը՝ Ծաղկունքի: Երկու թեկնածուն էլ պաշտոնավարել են Փաշինյանի իշխանության օրոք՝ մինչև 2021 թվականը: Բայց իրավապահների թիրախում հայտնվել են հրաժարականից չորս տարի անց՝ Վաղարշապատի ընտրություններից օրեր առաջ:
Անդրանիկ Թևանյանը պնդում է՝ իրավապահներն իրենց թիրախավորել են վախեցնելու, ճնշելու նպատակով:
Նախընտրական քարոզարշավը կավարտվի երկու օրից: Ընտրություններն այս կիրակի են: Ինը ուժ է պայքարում: Ընդդիմադիրները իշխող ՔՊ-ին մեղադրում են վարչական ռեսուրսը չարաշահելու համար: Դիտորդական կազմակերպություններն էլ են դրա մասին ահազանգում, որ քարոզարշավի օրերին ընտրողների տանիքներն են նորոգում, համայնքը բարեկարգում: Էջմիածնի ընտրություններին այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանը, իրենց ուղղված մեղադրանքերին չարձագանքեց: Ընդհանուր ընտրակաշառքի մասին խոսեց, թե իրավապահները պետք է դրանով զբաղվեն:
Մանրամասները՝ տեսանյութում՝ ավելի ուշ