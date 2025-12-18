Մատչելիության հղումներ

Վրթանես քահանան սուր մկանային ինֆարկտ է ստացել

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու քահանա Տեր Վրթանես Բադալյանը սուր մկանային ինֆարկտ է ստացել:

Հայր Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի փոխանցմամբ՝ նրան քիչ հետո կստենտավորեն:

Քահանայի ինքնազգացողությունը վատացել էր Մայր Աթոռում:

Սուրբ Էջմիածնում այսօր ժամեր շարունակ լարված իրավիճակ էր. կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող բարձրաստիճան հոգևորականները հավաք էին հրավիրել, զուգահեռ վեհափառի մասնակցությամբ ժամերգություն էր ընթանում: Հավաքվել էին կաթողիկոսի աջակիցները, նրա հրաժարականը պահանջողները:

Մանրամասն՝ այստեղ

