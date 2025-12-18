Վրթանես քահանան սուր մկանային ինֆարկտ է ստացել

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու քահանա Տեր Վրթանես Բադալյանը սուր մկանային ինֆարկտ է ստացել:
Հայր Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի փոխանցմամբ՝ նրան քիչ հետո կստենտավորեն:
Քահանայի ինքնազգացողությունը վատացել էր Մայր Աթոռում:
Սուրբ Էջմիածնում այսօր ժամեր շարունակ լարված իրավիճակ էր. կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող բարձրաստիճան հոգևորականները հավաք էին հրավիրել, զուգահեռ վեհափառի մասնակցությամբ ժամերգություն էր ընթանում: Հավաքվել էին կաթողիկոսի աջակիցները, նրա հրաժարականը պահանջողները:
