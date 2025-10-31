Վրաստանը գեներատորներ կուղարկի Ուկրաինա

Վրաստանի կառավարությունը որոշել է Ուկրաինային գեներատորներ փոխանցել՝ ընդհանուր ավելի քանի 500 հազար դոլար արժողությամբ։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի ստորագրած կարգադրությունը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում:
Վրաստանը նախկինում ևս մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերել Կիևին։ Ընդ որում, երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները փաստացի դադարեցված են: Դրանք լարվեցին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո, երբ իշխող «Վրացական երազանքը» հայտարարեց, որ պատժամիջոցներ չի սահմանի Մոսկվայի դեմ:
Հայաստանը ևս ավելի վաղ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։