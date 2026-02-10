Վենսը ջնջել է Ծիծեռնակաբերդ այցի մասին X-ում գրառումը. աշխատակազմից պարզաբանել են (լրացվող)

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը ջնջել է առավոտյան X-ում Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր կատարած այցի մասին գրառումն ու լուսանկարները, փոխարենը կիսել իր խոսնակի գրառումը, որտեղ, սակայն, ի տարբերություն իր գրառման՝ Հայոց ցեղասպանություն եզրույթը բացակայում է:
Առավոտյան Վենսի էջում հայտնված գրառման մեջ նշված էր. «Այսօր փոխնախագահ Վենսը և երկրորդ տիկին Ուշա Վենսը Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում մասնակցել են ծաղիկներ խոնարհելու արարողությանը՝ հարգելու 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը»:
Իսկ Վենսի խոսնակի գրառման մեջ միայն նշված է. «Հայաստան կատարած այցի վերջին օրը փոխնախագահն ու երկրորդ տիկինը ծաղիկներ են խոնարհել անմար կրակի մոտ և գրառում կատարել հյուրերի գրքում»:
Վենսի աշխատակազմից հայտնել են, թե գրառումը սխալմամբ է տեղադրվել անձնակազմի կողմից, որոնք փոխնախագահի գլխավորած պատիրակությունում չեն եղել:
Վենսի խոսնակն, իր հերթին, հայտարարել է. «Այդ օգտահաշիվը կառավարվում է այն աշխատակիցների կողմից, որոնք հիմնականում տարածում են փոխնախագահի լուսանկարներն ու տեսանյութերը: Այս հարցի շուրջ փոխնախագահի տեսակետին կարող եք ծանոթանալ ինքնաթիռի մոտ նրա արած մեկնաբանությունում»:
Անցած տարի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլքսանչորսյան ուղերձում ևս բացակայում էր «Հայոց ցեղասպանություն» բառակապակցությունը, փոխարենը կիրառվել էր «Մեծ Եղեռն» արտահայտությունը:
Վենս ամուսինները առավոտյան էին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում՝ ծաղկեպսակ դնելու Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին:
Այսօր Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի տարածքում բարձրաստիճան զույգին Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրենը նախ պատմել է այն ամերիկացիների մասին, որ թուրքական կառավարության իրագործած ոճիրի դեմ իրենց ձայնն են բարձրացրել:
Վենս ամուսինները լսել են նաև հուշահամալիրի կառուցման պատմությունը: Ընդհանուր առմամբ շատ տպավորված էին, ասում է Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը: Այցը թեպետ ընդամենը կես ժամ է տևել, հյուրերը թանգարան չեն մտել, բայց ըստ Էդիտա Գզոյանի՝ հասցրել է այդ կես ժամում շատ բան պատմել:
Ամերիկացի բարձաստիճան պաշտոնյան դրսում՝ անձրևի տակ հասցրել է նաև գրառում անել Պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում: