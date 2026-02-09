Մատչելիության հղումներ

Վենեսուելայում ազատ են արձակվել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ

Հարազատները կալանավայրի մոտ սպասում են ընդդիմադիրների ազատ արձակմանը, Վենեսուելա
Հարազատները կալանավայրի մոտ սպասում են ընդդիմադիրների ազատ արձակմանը, Վենեսուելա

Վենեսուելացի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ Խուան Պաբլո Գուանիպան և Ֆրեդի Սուպերլանոն, ինչպես նաև հայտնի փաստաբան Պերկինս Ռոչան ազատ են արձակվել բանտից, հայտնել են նրանց ընտանիքները և իրավապաշտպան կազմակերպությունները:

Քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով ԱՄՆ-ի կողմից աճող ճնշման պայմաններում «Ֆորո պենալ» իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ կիրակի օրը ազատ է արձակվել մոտ 35 քաղբանտարկյալ:

Գուանիպան, Ռոչան և Սուպերլանոն Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր և ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյի մտերիմ դաշնակիցներն են:

Վենեսուելայի ընդդիմությունն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները տարիներ շարունակ հայտարարել են, որ երկրի սոցիալիստական կառավարությունը ձերբակալություններն օգտագործում է այլախոհությունը ճնշելու համար:

Ավելի վաղ կազմակերպությունը հաստատել էր, որ 383 քաղբանտարկյալ ազատ է արձակվել հունվարի 8-ից ի վեր:

Երկրի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հունվարի սկզբին Նյու Յորք բերվելուց հետո տեղափոխվել էր ամերիկյան բանտ:

