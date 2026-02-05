Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդը հավատում է՝ տարեվերջին կարող են ընտրություններ անցկացվել

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն Politico-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հավատում է՝ ընտրությունները կարող են անցկացվել այս տարվա վերջին:

ԱՄՆ-ի կողմից երկրի երկարամյա առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո ընդդիմադիր Մաչադոն անցյալ ամիս հանդիպել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։

«Մենք ունենք լեգիտիմ ղեկավարություն՝ հսկայական ժողովրդական աջակցությամբ, և մեր զինված ուժերը նույնպես աջակցում են անցումը դեպի ժողովրդավարությունը», - ասել է ընդդիմադիր գործիչը:

XS
SM
MD
LG