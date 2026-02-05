Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդը հավատում է՝ տարեվերջին կարող են ընտրություններ անցկացվել

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն Politico-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հավատում է՝ ընտրությունները կարող են անցկացվել այս տարվա վերջին:
ԱՄՆ-ի կողմից երկրի երկարամյա առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո ընդդիմադիր Մաչադոն անցյալ ամիս հանդիպել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
«Մենք ունենք լեգիտիմ ղեկավարություն՝ հսկայական ժողովրդական աջակցությամբ, և մեր զինված ուժերը նույնպես աջակցում են անցումը դեպի ժողովրդավարությունը», - ասել է ընդդիմադիր գործիչը:
