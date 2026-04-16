Իրանը դադարեցրել է նավթամթերքի արտահանումը

Իրանն անորոշ ժամանակով դադարեցրել է նավթամթերքի արտահանումը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով Թեհրանում լույս տեսնող «Դոնյա Է Էքթեսադ» թերթի այսօրվա հրապարակումը:

Լրատվամիջոցի պնդմամբ՝ Իրանի կառավարությունն այս քայլին է դիմել էներգակիրների ներքին պահանջարկը հոգալու նպատակով։ Թերթի տեղեկություններով՝ Իրանի ազգային նավթաքիմիական ընկերությունը արտահանման արգելքի մասին որոշումը կայացրել է ապրիլի 13-ին՝ համապատասխան հրահանգ ուղարկելով ոլորտի բոլոր ընկերություններին։

Reuters-ի տեղեկություններով՝ Իրանի կառավարությունն այս քայլին է դիմել Իսրայելի կողմից մի շարք էներգետիկ օբյեկտներին հասցված հարվածների և դրան հետևած նավթի արդյունահանման ծավալների անկման պատճառով։

