Իրանը դադարեցրել է նավթամթերքի արտահանումը

Իրանն անորոշ ժամանակով դադարեցրել է նավթամթերքի արտահանումը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով Թեհրանում լույս տեսնող «Դոնյա Է Էքթեսադ» թերթի այսօրվա հրապարակումը:
Լրատվամիջոցի պնդմամբ՝ Իրանի կառավարությունն այս քայլին է դիմել էներգակիրների ներքին պահանջարկը հոգալու նպատակով։ Թերթի տեղեկություններով՝ Իրանի ազգային նավթաքիմիական ընկերությունը արտահանման արգելքի մասին որոշումը կայացրել է ապրիլի 13-ին՝ համապատասխան հրահանգ ուղարկելով ոլորտի բոլոր ընկերություններին։
Reuters-ի տեղեկություններով՝ Իրանի կառավարությունն այս քայլին է դիմել Իսրայելի կողմից մի շարք էներգետիկ օբյեկտներին հասցված հարվածների և դրան հետևած նավթի արդյունահանման ծավալների անկման պատճառով։