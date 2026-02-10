Վարդանյանի գործով դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռ կայացնելու

Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունն ավարտված է, և դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռ կայացնելու։
Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է Արցախի նախին պետնախարարին դատապարտել ցմահ ազատազրկման։
Ադրբեջանական APA-ն հայտնում է, որ պաշտպանության կողմի ելույթից և Վարդանյանի վերջին խոսքից հետո նիստը նախագահողը դիմել է դատավարության կողմերին՝ հարցնելով, թե արդյոք նրանք մտադի՞ր են ներկայացնել դատաքննության արդյունքներով կայացվելիք վերջնական դատական որոշման նախագծի տարբերակ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում չի հաղորդվում, սակայն, ինչ է ասել Վարդանյանն իր վերջին խոսքի ժամանակ։
Դատավարության ամբողջ ընթացքը եղել է անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային իրավապաշտպանների բացակայության պայմաններում։
Երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանին Բաքուն մեղադրում է մի շարք հանցանքների, այդ թվում՝ Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու և իրագործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, մարդկանց տեղահանելու մեջ։