Բաքվում շարունակվում է Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը

Բաքվում այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը, հայտնում է ադրբեջանական APA-ն:

Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին դատապարտել ցմահ ազատազրկման։

Երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանին Բաքուն մեղադրում է մի շարք հանցանքների, այդ թվում՝ Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու և իրագործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, մարդկանց տեղահանելու մեջ:

Բաքվում պահվող հայերի նկատմամբ դատերն ընթանում են անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային իրավապաշտպանների բացակայության պայմաններում:


