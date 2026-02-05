Մատչելիության հղումներ

Բաքվում ցմահ ազատազրկման դատապարտվեցին Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը

Լրացված

Բաքվի դատարանը Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին և գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման:

Այսօր Բաքվի դատարանը հրապարակում է բանտում գտնվող Արցախի ռազմական և քաղաքական գործիչների գործով վերջին որոշումը։ Այս մասին հաղորդում է «Ազերթաջ» ադրբեջանական պետական գործակալությունը։

Արցախի երեք նախկին նախագահների և 2023-ի սեպտեմբերին գերեվարված մյուս արցախցի գործիչների դեմ հարուցված քրեական գործով վերջին դատական նիստը կայացել էր նախորդ տարվա դեկտեմբերի 26-ին։ Այդ նիստից հետո գործը քննող դատավորը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռ կայացնելու նպատակով։

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը Բաքուն մեղադրում մի քանի տասնյակ հոդվածներով՝ պատերազմ ծրագրելու և իրականացնելու, ապօրինի վերաբնակեցման, կտտանքների և այլն:

Ադրբեջանում հայերի դատավարությունները բացառապես լուսաբանում են պետական լրատվամիջոցները։


