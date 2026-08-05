Վարչապետը և ԱՄՆ պաշտոնյան քննարկել են TRIPP-ի կյանքի կոչման հարցերը

Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելու առթիվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի, փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի շնորհավորանքներն է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանին Խաղաղության առաքելությունների հարցերով ԱՄՆ հատուկ բանագնացի ավագ խորհրդական Արյե Լայթսթոունը այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ: Նա համոզմունք է հայտնել, որ Փաշինյանի առաջնորդությամբ Հայաստանը կշարունակի իր առաջնահերթությունների հետևողական իրականացմանը և ժողովրդավարության ամրապնդմանը միտված քայլերը, ասված է ՀՀ կառավարության լրատվականի հաղորդագրությունում:
Վարչապետը կարևորել է Միացյալ Նահանգների և, մասնավորապես, նախագահ Թրամփի դերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում՝ շեշտելով, որ 2025 թվականի օգոստոսի 8–ից հետո տարածաշրջանում ձևավորվել է կայուն և դրական մթնոլորտ։ Միաժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունների առաջմղումը և գոհունակություն հայտնել դրանց ընթացքից։
Զրուցակիցները քննարկել են TRIPP նախագծի կյանքի կոչմանը վերաբերող հարցեր՝ վստահություն հայտնելով, որ տեխնիկական հարցերի լուծման արդյունքում առաջիկայում է՛լ ավելի տեսանելի կլինեն այդ ուղղությամբ իրականացվող գործնական քայլերը։