Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

««Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ են». Տոնոյան

«Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ են տեղի ունենում, «Ազատության» հարցին ի պատասխան ասաց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը:

«Ազատությունը» մասնավորապես հետաքրքրվել էր այն հարցի շուրջ, թե մամուլում տեղեկություններ կան, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող «Մուլտի Վելնես» կենտրոն ծանուցում է ուղարկվել՝ կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին, արդյոք այս լուրը համապատասխանում է իրականությանը, Ծառուկյանի խոսնակը հաստատեց, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու վերաբերյալ ծանուցագիր են ստացել և, որ վիճարկելու են դատարանում:

«Այդ տարածքը վարձակալությամբ է տրված «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնին մինչև 2065 թվականը: Իրավաբաններն իրենց առարկություններն արդեն իսկ ներկայացրել են: Մենք գնալու ենք իրավական ճանապարհով, որովհետև հասկանալի է, որ մինչև 2065 թվականն ունենալով վարձակալության պայմանագիր մեկ գիշերում, երբ նման որոշում է կայացվում, հասկանալի է, որ քաղաքական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում: «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում են այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ տեղի ունենում»,- հայտարարեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը:

Դեռևս խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող «Արարատ ցեմենտի» գործարանը պետականացնելու մասին, այնուհետև շարունակել էր այդ ցանկը՝ հասնելով Ծառուկյանի առանձնատանը: Վարչապետն իր քաղաքական մրցակցի գործարանը համարում էր նրա «բիզնես ողնաշարը», «մաֆիա» էր անվանում Ծառուկյանին ու նրա խնամիներին և սպառնում, որ շատ արագ կլուծվի գործարանում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարցը՝ այնպես, ինչպես եղավ մյուս մրցակցի՝ Սամվել Կարապետյանի էլցանցերի դեպքում: ԲՀԿ առաջնորդն էլ պատասխանել էր, թե «իրեն դրանով չեն վախեցնի»:

Գլխավոր դատախազությունն էլ հայտարարել է, թե 2000-ականների սկզբին «Արարատ ցեմենտի» գործարանը խախտումներով է մասնավորեցվել:


XS
SM
MD
LG