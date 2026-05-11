Թրամփը մայիսի 13-15-ը պետական այցով կմեկնի Չինաստան

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պետական այցը Չինաստան տեղի կունենա մայիսի 13-15-ը, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։
Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Սպիտակ տանը, հաղորդել էին, որ Թրամփի այցը Պեկին նախատեսված է մայիսի 14-15-ին։ Նախագահը Չինաստան մեկնելու և Սի Ծինփինի հետ հանդիպելու մտադրություն ուներ դեռ մարտի վերջին, սակայն Իրանի դեմ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո այցը հետաձգվել էր։
Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ լավ հարաբերություններ ունի Սի Ծինփինի հետ, միաժամանակ պարբերաբար քննադատել է Չինաստանին՝ տնտեսական քաղաքականության և միջազգային մի շարք հարցերում իր դիրքորոշման համար։
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Պեկինում նախագահները, բացի առևտրատնտեսական հարցերից, կքննարկեն նաև Իրանի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Խոսքը, մասնավորապես, Չինաստանի հետ առևտրից այդ երկրների ստացած եկամուտների, ինչպես նաև երկակի նշանակության ապրանքների մատակարարումների մասին է։