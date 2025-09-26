Մատչելիության հղումներ

Թրամփը դժգոհել է Ռուսաստանից

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է, որ Ուկրաինան հնարավորություն ունի վերադարձնելու իր տարածքները։

Թրամփը շեշտել է՝ հետևում է, թե ինչպես է իրեն դրսևորում Ռուսաստանը և ինչ է անում։

«Ես շատ դժգոհ եմ նրանից, թե ինչ է Ռուսաստանն անում»,-ասել է Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում։

ՌԴ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ ի պատասխան այս մասին Թրամփի նախորդ հայտարարության ասել էր, թե Մոսկվան շարունակում է երկխոսությունը Վաշինգտոնի հետ և գնահատում է Թրամփի հանձնառությունը Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու հարցում:


