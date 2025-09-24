«Ռուսաստանը վագր չէ, իսկ թղթե արջեր չեն լինում». Կրեմլն արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը

Կրեմլն արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի վերաբերյալ նախօրեի հայտարարություններին:
Սպիտակ տան ղեկավարը կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի ռազմական և տնտեսական հզորությունը՝ պնդելով, որ դա «թղթե վագր» է և, որ ԵՄ աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է իր տարածքները Ռուսաստանից վերադարձնել «և նույնիսկ ավելի հեռու գնալ»:
ՌԴ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ի պատասխան հայտարարել է, թե Մոսկվան շարունակում է երկխոսությունը Վաշինգտոնի հետ և գնահատում է Թրամփի հանձնառությունը Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու հարցում:
Թրամփի «թղթե վագր» բնորոշմանն արձագանքելով Պեսկովը մասնավորապես հայտարարել է․ «Ռուսաստանը վագր չէ, իսկ թղթե արջեր չեն լինում»։