Անցած տարվա 12 ամիսները. ինչպես անցան, ինչով հիշվեցին

Ի՞նչ տվեց, ինչո՞վ հիշվեց անցնող տարին, «Ազատությունն» առաջարկում է հիշել միասին:

2025-ի հունվարին Հայաստանում լսում էին սպառնալիքներ Ադրբեջանի նախագահից ու կասկածներ Իրանից՝ կարող է պատերազմ սկսվել:

Երկրի ներսում խառն էին տրանսպորտի ու հայտարարագրման հարցերով. ուղևորների մի մասն ասում էր՝ չի վճարելու թանկացած ուղեվարձը, հարկատուների մի մասն էլ հարցնում՝ ինչպե՞ս հայտարարագրվել:

Փետրվարին երկրի գլխավոր հարկատուն՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինը գործադուլ արեց. և շատերը հիշեցին մեմը՝ սկզբում նրանք աշխատավայրում արդարություն էին փնտրում, հետո սկսեցին աշխատանք փնտրել:

Իսկ թե ինչ էին կատարվում մյուս ամիսներին, «Ազատության» ռեպորտաժում.

