Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը «մի փոքր հնարավորություն» է ընձեռում Իրանի հետ բանակցություններին․ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ՄԱԿ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մայք Ուոլց, արխիվ
ՄԱԿ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մայք Ուոլց, արխիվ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դադարեցրել է Իրանի վրա հարձակումները՝ դիվանագիտությանը տեղ թողնելու համար, Fox News-ի հետ զրույցում հայտարարել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչը։

«Նա բանակցություններին որոշակի տեղ է տալիս, նա մի փոքր հնարավորություն է ընձեռում», - ասել է Մայք Ուոլցը։

Բանակցությունների բնույթի վերաբերյալ դիվանագետը մանրամասներ չի փոխանցել, սակայն շաբաթավերջին Իրանի և Միացյալ Նահանգների փոխհրաձգությունը կանգ առավ։ 13 գիշեր շարունակված հարձակումներից հետո Պենտագոնը դադարեցրել է ռմբակոծությունները, Իրանն էլ իր հերթին չի թիրախավորել տարածաշրջանում ԱՄՆ դաշնակիցներին։

Անդրադառնալով փոխադարձ հարվածների դադարին՝ Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան շաբաթ օրն ասել էր, որ նախագահը «միշտ էլ հասկացրել է, որ նախընտրում է դիվանագիտությունը, սակայն նա Իրանին ցույց է տվել, թե ինչ տեղի կունենա, եթե նրանք լուրջ կերպով չնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ»։

Հղում անելով Սպիտակ տան աղբյուրներին՝ The New York Times-ը հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն առայժմ հրաժարվել է Իրանի դեմ ռազմական արշավը կտրուկ ուժեղացնելու ծրագրերից:

NYT-ի փոխանցմամբ՝ որոշումը հաջորդել է մտահոգություններին, թե հնարավոր էսկալացիան կարող է սպառել Մերձավոր Արևելքում Patriot համակարգերի և ՀՕՊ այլ միջոցների հրթիռների պաշարները:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թրամփն առայժմ հրաժարվել է Իրանի դեմ ռազմական արշավը կտրուկ ուժեղացնելու ծրագրերից. NYT

Թրամփն ու Նեթանյահուն կքննարկեն Իրանում տիրող իրավիճակը

Տեղի է ունեցել Արաղչի-Կալլաս հեռախոսազրույց

WSJ․ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային խնդրել է չհարձակվել երրորդ երկրների լցանավերի վրա

Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան հարվածել է Եմենում հութիների դիրքերին

Թրամփը սպառնում է իրանական սառեցված ակտիվներով փոխհատուցել թիրախավորված բեռնանավերի վնասները


XS
SM
MD
LG