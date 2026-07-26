Թրամփն ու Նեթանյահուն կքննարկեն Իրանում տիրող իրավիճակը

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպմանը կքննարկեն «օրակարգում գտնվող բոլոր հարցերը, այդ թվում՝ Իրանում տիրող իրավիճակը»: Այս մասին հայտնում է The Times of Israel-ը:
Նեթանյահուն երկուշաբթի կմեկնի Վաշինգտոն և երեքշաբթի կհանդիպի Թրամփի հետ։ Նա նաև կմասնակցի մահացած ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հուղարկավորությանը, հայտնել է նրա գրասենյակը։
Թրամփ-Նեթանյահու հանդիպումը կկայանա այն ժամանակ, երբ լրանում է ԱՄՆ-Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմի հինգ ամիսը։