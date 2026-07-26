Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփն ու Նեթանյահուն կքննարկեն Իրանում տիրող իրավիճակը

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպմանը կքննարկեն «օրակարգում գտնվող բոլոր հարցերը, այդ թվում՝ Իրանում տիրող իրավիճակը»: Այս մասին հայտնում է The Times of Israel-ը:

Նեթանյահուն երկուշաբթի կմեկնի Վաշինգտոն և երեքշաբթի կհանդիպի Թրամփի հետ։ Նա նաև կմասնակցի մահացած ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հուղարկավորությանը, հայտնել է նրա գրասենյակը։

Թրամփ-Նեթանյահու հանդիպումը կկայանա այն ժամանակ, երբ լրանում է ԱՄՆ-Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմի հինգ ամիսը։


XS
SM
MD
LG