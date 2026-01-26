Պեսկով․ «Ուկրաինային նվիրված եռակողմ բանակցությունները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ»

«Ռուսաստան-ԱՄՆ-Ուկրաինա ձևաչափով եռակողմ բանակցությունները նախատեսվում է շարունակել հաջորդ շաբաթ Աբու-Դաբիում»,- այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։
«Եռակողմ հանդիպման կոնկրետ ժամկետը, սակայն այս պահին հստակեցնել դեռ չեմ կարող»,- հավելել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։
Ավելի վաղ, ամերիկյան Axios կայքը տեղեկացրել էր, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման մասին եռակողմ բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է փետրվարի 1-ին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում։ Բանակցությունների նախորդ փուլը Աբու-Դաբիում կայացել էր հունվարի 23-24-ին։