Լուրեր

Պայթյուններ՝ Իրանում. կան զոհեր ու վիրավորներ

Լրացված

Իրանի Բանդար Աբբաս քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 14-ը վիրավորվել են, հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները:

Պայթյունի պատճառների մասին չի նշվում:

Կիսապաշտոնական Tasnim լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցերում տարածված այն տեղեկությունները, որտեղ պնդում են, թե պայթյունի թիրախում Իսլամական հեղափոխության պահապանների նավատորմի հրամանատարն է եղել, «լիովին կեղծ» են։

Իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ պայթյունի հանգամանքները հետաքննվում են:

Բանդար Աբբասի նավահանգիստը գտնվում է Հորմուզի նեղուցում, որտեղով փոխադրվում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ մեկ հինգերորդը:

Tehran Times-ն էլ հղում անելով քաղաքի հրշեջ ծառայության ղեկավարին՝ հաղորդում է Իրանի Ահվազ քաղաքում բնակելի շենքում գազի պայթյունի մասին, որի հետևանքով չորս մարդ է զոհվել:

Պայթյունների մասին հայտարարություններից հետո, Իսրայելից հաղորդեցին՝ Իսրայելը ներգրավված չէ Իրանի պայթյունների մեջ:


