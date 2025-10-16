Թրամփը հայտարարել Է, որ Հնդկաստանը խոստացել Է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին իրեն հավաստիացրել է՝ Դելին կդադարեցնի ռուսական նավթի գնումը:
«Դա մեծ քայլ է», - ասել է Թրամփը՝ հավելելով, որ այժմ պատրաստվում են այնպես անել, որ Չինաստանն էլ հրաժարվի ռուսական նավթից:
Ավելի վաղ ԱՄՆ-ն հայտնել էր հնդկական ապրանքների սակագների կրկնապատկման մասին:
Թրամփը նաև ասել է, որ ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո Հնդկաստանը կարող է նորից սկսել ռուսական նավթ գնել:
Երբ օգոստոսին ներդրվեց նոր սակագնային դրույքաչափը, Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ Հնդկաստանի կողմից ռուսական նավթի գնումը օգնում է ֆինանսավորել պատերազմը Ուկրաինայում: Նյու Դելին այս մեղադրանքը որպես երկակի ստանդարտների դրսևորում որակեց՝ մատնանշելով Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առևտրային կապերը:
Հնդկաստանից դեռևս չեն հաստատել Թրամփի հայտարարությունը: