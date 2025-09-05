Ուկրաինայում Արևմուտքի զորքերը լեգիտիմ թիրախ կդառնան Ռուսաստանի համար. Պուտին

Եթե Արևմուտքը Ուկրաինայում զորքեր տեղակայի, ապա դրանք լեգիտիմ թիրախ կդառնան Ռուսաստանի համար: Վլադիվոստոկում Արևելյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:
Երեկ Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիան հայտարարել էր, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու շրջանակում նախատեսում են պատերազմի ավարտից հետո զորքեր տեղակայել այդ երկրում:
Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է՝ եթե երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատվի, ապա այդ զորքերի ներկայության իմաստը պարզապես չի լինի, իսկ Ռուսաստանը, անկասկած, կկատարի ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։
«Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում օտարերկրյա ռազմական կազմավորումների հնարավոր ներկայությանը, ապա դա Ուկրաինային ՆԱՏՕ ներքաշելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Հետևաբար, եթե այնտեղ ինչ-որ զորքեր հայտնվեն, հատկապես հիմա՝ ռազմական գործողությունների ժամանակ, դրանք ոչնչացման ենթակա լեգիտիմ թիրախներ կլինեն», - նշել է Ռուսաստանի նախագահը։
Պուտինը կրկնել է՝ եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպել, ամենալավ վայրը Մոսկվան է, թեև հավելել է՝ նրա հետ ուղիղ շփվելու իմաստ չի տեսնում, քանզի անհնար կլինի համաձայնության գալ գլխավոր հարցերի շուրջ:
Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է՝ ԵՄ-ին անդամակցելը Ուկրաինայի իրավունքն է, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը Մոսկվայի համար բացարձակապես անընդունելի է: «Նման հարցերը չեն կարող լուծվել առանց Ռուսաստանի անվտանգությունը հաշվի առնելու», - շեշտել է Պուտինը։
Զելենսկին երեկ հայտարարել էր, որ Ուկրաինան համաձայնել է հանդիպել ցանկացած ձևաչափով: Ապա պնդել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է հանդիպումը հետաձգելու համար։
Մակրոն. 35 երկրից 26-ը խոստացել են պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել
Փարիզում Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիայի երեկվա հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ 35 երկրից 26-ը խոստացել են պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, այդ թվում՝ ռազմական կազմավորումներ տեղակայելով, ընդորում՝ ոչ առաջնագծում։ Այդ ուժերի նպատակը, ըստ Էմանյուել Մակրոնի, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսելն է, այլ նրան զսպելը, որ հետագայում չդիմի ագրեսիայի:
Մակրոնը նաև հայտնել է, որ հանդիպումից հետո խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ, և ԱՄՆ-ի աջակցության հարցը կհամաձայնեցվի առաջիկա օրերին: Սակայն մի բան հստակ է՝ ԱՄՆ-ն անպայման կմասնակցի անվտանգության երաշխիքներ տալուն:
«ԱՄՆ-ը ներգրավված է այս գործընթացի յուրաքանչյուր քայլում։ ԱՄՆ-ը շատ հստակ է եղել անվտանգության երաշխիքների մաս կազմելու իր ցանկության և աջակցության հարցում։ Այնպես որ, այս թեմայի վերաբերյալ կասկած չկա», - նշել է Մակրոնը։
ԵՄ ամենակարևոր անդամներից Գերմանիան ևս խոստացել է ներգրավվել այդ ջանքերում, սակայն ռազմական հանձնառության հարցում որոշում կկայացնի միայն, երբ հստակ լինեն պայմանները, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի ներգրավվածության չափը:
Եվրահանձնաժողովի նախագահն էլ հանդիպումից հետո հայտնել է, որ առաջնորդները հավանություն են տվել իրենց պաշտպանության նախարարների առաջարկներին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շեշտել է՝ Եվրոպան ջանք չի խնայի Ուկրաինային ուժեղացնելու, Եվրոպան անվտանգ պահելու և խաղաղություն հաստատելու համար։ Անվտանգության երաշխիքների առաջին և ամենաուժեղ ձևը ուկրաինական ուժեղ բանակ ունենալն է, ասել է նա:
«Մենք պետք է Ուկրաինան անառիկ ամրոցի վերածենք, որը ներկա և ապագա արգեսորները չեն կարող նվաճել: Դա նշանակում է կայուն զինված ուժեր, որոնք ուժեղ են, լավ հագեցած և ժամանակակից։ Մենք արագացնում ենք պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի համագործակցությունը՝ դա իրագործելու համար», - ասել է Լայենը։
Զելենսկի. Անվտանգության երաշխիքների շուրջ աշխատանքը ևս պետք է արագացվի
Ուկրաինայի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքների շուրջ աշխատանքը ևս պետք է արագացվի: «Կարևոր է Ամերիկայի հետ միասին հնարավորինս արդյունավետ լինել։ Կարևոր է ամրապնդել մեր օդային պաշտպանությունը», - սոցցանցում գրել է Զելենսկին:
Գերմանական Bild-ը իր աղբյուրների հղումով գրում է, որ Թրամփի հետ եվրոպացի առաջնորդների զրույցը լարված է անցել։ Ըստ թերթի՝ ԱՄՆ նախագահը եվրոպացիներին մեղադրել է ռուսական նավթը գնելու և դրանով ռուսական ռազմական մեքենային օգնելու համար։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն առարկել է՝ բացատրելով, որ ԵՄ-ին մատակարարվող ռուսական նավթի ծավալները կտրուկ նվազել են Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո:
Թրամփին նաև ասել են, որ եվրոպական երկրներից միայն Հունգարիան և Սլովակիան են ներկայումս ռուսական նավթ գնում: Սակայն, ըստ Bild-ի, Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը Եվրոպային մեղադրել է ռուսական նավթը Հնդկաստանի միջոցով գնելու համար:
Ավելի ուշ Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ շուտով կրկին կխոսի Պուտինի հետ։ «Մեր միջև շատ լավ երկխոսություն է ձևավորվել», - ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ նախագահները կարող են հանդիպել առաջիկայում: