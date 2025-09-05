Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարում է՝ Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը հայտնվել են Չինաստանի ազդեցության գոտում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social -ում Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների լուսանկարն է հրապարակել՝ կարծիք հայտնելով, թե երկու գերտերությունները հայտնվել են Չինաստանի ազդեցության գոտում։

«Կարծես թե մենք կորցրել ենք Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը, խորը, մութ Չինաստանի կողմն են անցել։ Մաղթում եմ նրանց համատեղ երկար և բարգավաճ ապագա», - գրել է Թրամփը։

Անցած օրերին էլ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, թե իր տպավորությամբ Չինաստան այցելած Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Սի Ծինփինի հետ միավորվել և Միացյալ Նահանգների դեմ «դավեր են նյութում»։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG