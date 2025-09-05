Թրամփը հայտարարում է՝ Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը հայտնվել են Չինաստանի ազդեցության գոտում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social -ում Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների լուսանկարն է հրապարակել՝ կարծիք հայտնելով, թե երկու գերտերությունները հայտնվել են Չինաստանի ազդեցության գոտում։
«Կարծես թե մենք կորցրել ենք Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը, խորը, մութ Չինաստանի կողմն են անցել։ Մաղթում եմ նրանց համատեղ երկար և բարգավաճ ապագա», - գրել է Թրամփը։
Անցած օրերին էլ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, թե իր տպավորությամբ Չինաստան այցելած Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները Սի Ծինփինի հետ միավորվել և Միացյալ Նահանգների դեմ «դավեր են նյութում»։