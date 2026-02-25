Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հայտարարել է՝ թույլ չի տա, որ աշխարհում «ահաբեկչության գլխավոր հովանավոր» Իրանը միջուկային զենք ունենա

Իրանը ցանկանում է գործարք կնքել, որպեսզի խուսափի ԱՄՆ-ի հետագա հարվածներից, սակայն դեռևս պարտավորություն չի ստանձնել երբեք միջուկային զենք չստեղծել, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

ԱՄՆ Կոնգրեսին ուղղված ամենամյա ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է՝ նախընտրում է այդ խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով: Սակայն, հայտարարել է, երբեք թույլ չի տա, որ աշխարհում «ահաբեկչության գլխավոր հովանավորը» միջուկային զենք ունենա:

Թրամփը նաև պնդել է, որ Իրանում միայն վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում առնվազն 32 հազար ցուցարար է սպանվել ցույցերի ընթացքում:

Կողմերը նախատեսում են փետրվարի 26-ին հանդիպել Ժնևում: Բանակցությունների նոր փուլին ընդառաջ Իրանի փոխարտգործնախարար Մաջիդ Թախտ-Ռավանչին հայտարարել է՝ Իսլակամական Հանրապետությունը պատրաստ է ձեռնարկել ցանկացած անհրաժեշտ քայլ՝ ԱՄՆ‑ի հետ համաձայնության հասնելու համար։


