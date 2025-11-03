Թրամփն այս պահին չի դիտարկում Ուկրաինային Tomahawk-ներ մատակարարելու հարցը

Միացյալ Նահանգներն այս պահին չի դիտարկում Ուկրաինային մեծ հեռահարության Tomahawk հրթիռներ մատակարարելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
«Ո՛չ, իրականում՝ ո՛չ: Կարող է այնպես ստացվել, որ հետագայում միտքս փոխեմ, սակայն, այս պահին՝ ո՛չ», - ասել է Դոնալդ Թրամփը:
Ավելի վաղ CNN-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնել էր, թե Պենտագոնը համաձայնել է նման հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, սակայն վերջնական որոշումը պետք է կայացնի ԱՄՆ նախագահը:
Թրամփը նաև ասել է, որ չի մասնակցում ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագրավման մասին քննարկումներին:
Սպիտակ տան ղեկավարը CBS-ի հետ զրույցում էլ ասել է, որ արդեն մի քանի հակամարտություն է կարգավորել, դիմելով այդ թվում մաքսատուրքերի օգնությանը, սակայն ուկրաինականի դեպքում մի փոքր այլ է` ԱՄՆ-ը Ռուսաստանի հետ այլ կերպ է վարվում, քանի որ տնտեսական սերտ հարաբերություններ չունեն այս երկրի հետ, թեև, ըստ նրա, Պուտինը ցանկանում է ունենալ:
Մինչ Վաշինգտոնը հրաժարվում է Կիևին մեծ հեռահարության այս հրթիռներից տրամադրել, Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Գերմանիան Կիևին տրամադրել է հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգերի խոստացած հերթական խմբաքանակը:
Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիային, մասնավորապես՝ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին, սակայն չի նշել, թե կոնկրետ քանի համակարգ է տրամադրվել: Նախկինում հաղորդվել էր, որ Գերմանիան՝ Նորվեգիայի հետ համատեղ, կֆինանսավորի երկու Patriot համակարգի, այդ թվում՝ դրանց համար նախատեսված հրթիռների գնումը:
«Այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ մեր պաշտպանության համար լավ արդյունք կա. Ուկրաինան այժմ ավելի շատ Patriot համակարգեր ունի [...] Մեր պայմանավորվածությունները կատարվել են», - հայտարարել է Զելենսկին:
Նա նշել է, որ ավելի շատ է հարկավոր այս համակարգերից, որպեսզի կարողանան պաշտպանել կարևոր ենթակառուցվածքներն ու երկրի ողջ տարածքը: Ուկրաինայի նախագահը վստահեցրել է, որ Patriot-ներ ձեռք բերելու համար կշարունակեն համագործակցությունը ինչպես կոնկրետ երկրների, դրանց առաջնորդների, այնպես էլ՝ հենց արտադրողների հետ:
Reuters-ը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի և Եվրոպական միության սահմանած նոր պատժամիջոցներն արդյունք են տալիս. դրանց պատճառով թուրքական նավթավերամշակման գործարանները, հետևելով Հնդկաստանի օրինակին, սկսել են ավելի քիչ ռուսական նավթ գնել:
Մասնավորապես, ըստ գործակալության, խոշորագույն գործարաններից մեկը, որը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին գնել է միայն ռուսական նավթ, հիմա արդեն պատվերներ է տվել, որպեսզի նավթը գնի Իրաքից, Ղազախստանից և այլ երկրներից։ Մեկ այլ խոշոր ընկերություն՝ Tupras-ը, արդեն բանակցել է Բրազիլիայից և Անգոլայից մատակարարումների շուրջ և հավանաբար առաջիկայում ամբողջությամբ կդադարեցնի Ռուսաստանից նավթի ներմուծումը:
Bloomberg-ի տվյալներով՝ չինական պետական նավթավերամշակողները, ինչպիսիք են Sinopec-ը և PetroChina-ն, ևս սկսել են հրաժարվել ռուսական նավթից և արդեն չեղարկել են որոշ պատվերներ: Նավթավերամշակող փոքր մասնավոր գործարանները նույնպես առայժմ հրաժարվում են ռուսական նավթ գնելուց:
ԵՄ-ն հաստատել է Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը. այն ներառում է հեղուկ բնական գազի ներմուծման արգելք
Այս ընթացքում իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված: Ռուսական զինուժը գիշերը անօդաչուներով հարվածել է Նիկոլաևին, Դնեպրոպետրովսկում ուկրաինացի զինծառայողներ են զոհվել ռուսական հարվածից, Սումիում զոհվել է մեկ, վիրավորվել՝ յոթ մարդ: Եվս երկու զոհ կա Օդեսայում:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, հարվածել է Տուապսեի նավահանգստի ենթակառուցվածքներին, նավթավերամշակման գործարաններին և բեռնման կայաններին, նաև Սարատովի նավթավերամշման գործարանին: Բելգորոդում անօդաչուի հարվածից մի կին է մահացել: