Հինգ իրանցի կին ֆուտբոլիստները ապաստան են ստացել Ավստրալիայում

Ավստրալիայի ոստիկանությունը հինգ իրանցի կին ֆուտբոլիստների դուրս է բերել թիմի հյուրանոցից, հայտարարել է ներքին գործերի նախարարը, երբ հայտնի են դարձել նրանց փախուստի մանրամասները Իրանի կառավարության աշխատակիցներից։
Հինգ խաղացողները, այդ թվում՝ թիմի ավագ Զահրա Ղանբարին, պաշտպանություն են խնդրել այն բանից հետո, երբ թիմը որակվել է «պատերազմական դավաճաններ»՝ Ասիայի գավաթի խաղից առաջ իրենց ազգային օրհներգը երգելուց հրաժարվելու համար։
Թիմի Ասիայի գավաթի խաղարկությունը սկսվել է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը օդային հարվածներ են հասցրել Իրանին, և ավստրալական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ թիմին ուղեկցել են իրանցի կառավարական պաշտոնյաներ, որոնք վերահսկում էին նրանց տեղաշարժերը։
Ներքին գործերի նախարար Թոնի Բյորկը հաստատել է, որ կանայք ապաստան են ստացել Ավստրալիայում։
Ապաստան ստացած ֆուտբոլիստներն են Ղանբարին, Զահրա Սարբալի Ալիշահը, Մոնա Համուդին և Ատեֆեհ Ռամեզանիզադեն՝ բոլորը 30-ն անց, ինչպես նաև 21-ամյա Ֆաթեմեհ Փասանդիդեն։