Թրամփը քննադատում է Ավստրալիային՝ Իրանի կանանց ֆուտբոլի հավաքականի վերադարձի հարցով

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ավստրալիան «չափազանց մեծ մարդասիրական սխալ է գործում», թույլ տալով, որ Իրանի կանանց ազգային ֆուտբոլի թիմը վերադառնա երկրի։
Թրամփը հորդորել է Ավստրալիայի վարչապետին ապաստան տրամադրել՝ թիմի անդամներին պաշտպանելու համար։
Թրամփի այս մեկնաբանությունը կապված է լայն միջազգային մտահոգությունների հետ՝ այն բանից հետո, երբ ֆուտբոլիստները, ելույթ ունենալով Women's Asian Cup մրցաշարում՝ Ավստրալիայում, հրաժարվել էին երգել Իրանի ազգային օրհներգը՝ ինչի պատճառով նրանց անվանել են «պատերազմական դավաճաններ»:
Միջազգային իրավապաշտպաններ և կազմակերպություններ կոչ էին արել Ավստրալիայի իշխանություններին ապահովել մարզիկների անվտանգությունը և թույլ տալ նրանց փնտրել ապաստան՝ պահպանվելով բռնությունից կամ հետապնդումից։