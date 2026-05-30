Թրամփը Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի հարցով նիստ է անցկացրել

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը նիստ է անցկացրել Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի հարցով՝ ուղղված հրադադարի երկարաձգմանը և Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների առաջմղմանը:
Սպիտակ տան պաշտոնյան հաստատել է, որ ուրբաթ օրը հրավիրված նիստն ավարտվել է, սակայն չի հայտնել՝ արդյո՞ք Թրամփը հավանություն է տվել առաջարկվող շրջանակին:
Լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն՝ համաձայնագրով նախատեսվում է ներկայիս հրադադարը երկարաձգել ևս 60 օրով, որոնց ընթացքում կշարունակվեն բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ:
Նիստից առաջ ԱՄՆ նախագահն իր Truth Social սոցցանցում գրել էր, որ Իրանը պետք է հրաժարվի միջուկային զենքից, վերաբացի Հորմուզի նեղուցը, հեռացնի ծովային ականները և համագործակցի ԱՄՆ-ի ու Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ՝ բարձր հարստացված ուրանի պաշարները վերացնելու ուղղությամբ:
Թրամփը նաև նշել է, որ ըստ համաձայնագրի՝ Միացյալ Նահանգները վերացնելու է Իրանի ծովային շրջափակումը:
Պաշտոնական Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել:
Վաշինգտոնը պնդում է՝ Իրանն «էական զիջումների» է գնացել, Թեհրանը հակադարձում է՝ «պարտադրում է փոխըմբռնում»
