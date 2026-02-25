Ամենաերկար ելույթը Կոնգրեսում․ Թրամփը խոսեց տնտեսությունից, սահմաններից մինչև Իրան ու Ուկրաինա

Միացյալ Նահանգները հիմա ավելի լավ վիճակում է, ավելի հարուստ է, ավելի ուժեղ, քան երբևէ։ Այսպես սկսեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրի վիճակի մասին Ներկայացուցիչների պալատում իր ելույթը, որն ամենաերկարն է ԱՄՆ պատմության մեջ՝ 1 ժամ 48 րոպե:
«Սա Ամերիկայի ոսկեդարն է»,- ասաց Թրամփը՝ նշելով, որ նախորդ իշխանություններից ժառանգել էր պետություն, որը ճգնաժամի մեջ էր՝ լճացած տնտեսությամբ, ռեկորդային գնաճով, բաց սահմաններով, հանցագործությունների բարձր մակարդակով: Սակայն այսօր հաղթահարել են այդ խնդիրները. «Բայց այս երեկո՝ ընդամենը մեկ տարի անց, կարող եմ արժանապատվորեն և հպարտությամբ ասել, որ հասել ենք այնպիսի վերափոխման, ինչպիսին ոչ ոք երբևէ չի տեսել: Սա իսկապես շրջադարձային կետ է»։
Թրամփը, ում վարկանիշը վերջին շրջանում բավական նվազել է, ելույթի առաջին մեկ ժամում խոսեց ձեռքբերումների մասին՝ նշելով, որ գնաճը, հիփոթեքային տոկոսադրույքները և վառելիքի գները նվազում են, մինչդեռ ֆոնդային շուկան, նավթի արտադրությունը և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն ավելանում են՝ շինարարության ծավալների և աշխատատեղերի հետ մեկտեղ։ Սակայն ԱՄՆ նախագահը չխոսեց խնդիրների մասին, որոնց ամերիկացիները բախվում են գնաճի հետևանքով:
Սպիտակ տան ղեկավարը երկրի տնտեսական հաջողությունները վերագրեց նաև մի շարք երկրների համար իր սահմանած մաքսատուրքերին, ապա քննադատեց Գերագույն դատարանին դրանք չեղարկելու համար:
«Ընդամենը չորս օր առաջ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը մի անհաջող որոշում կայացրեց։ Շատ անհաջող որոշում։ Բայց լավ լուրն այն է, որ գրեթե բոլոր երկրներն ու կորպորացիաները ցանկանում են պահպանել արդեն կնքված գործարքը», - ասաց նա:
Թրամփն անդրադարձավ նաև Միլանի Օլիմպիական խաղերում կանադացիների նկատմամբ ԱՄՆ տղամարդկանց հոկեյի թիմի տարած հաղթանակին՝ առաջին անգամ վերջին 46 տարում: ԱՄՆ նախագահը հատուկ ողջունեց թիմին, որը ևս ներկա էր Կոնգրեսում:
ԱՄՆ նախագահը խոսեց նաև սահմանի մասին՝ ասելով, որ այն այժմ անվտանգ է, իսկ վերջին ինը ամիսներին ԱՄՆ մուտքի թույլտվություն չի տրվել ոչ մի անօրինական ներգաղթյալի։ ԱՄՆ-ն միշտ թույլ կտա մարդկանց օրինական ճանապարհով մուտք գործել երկիր, իսկ անօրինական ճանապարհը բացառված է. «Չորս տարի անց, որի ընթացքում միլիոնավոր անօրինական ներգաղթյալներ հատեցին մեր սահմանները՝ առանց ամբողջական ստուգման և վերահսկողության։ Այժմ մենք ունենք Ամերիկայի պատմության մեջ ամենաամուր և ամենաապահով սահմանը»։
Երբ Թրամփը դեմոկրատներին մեղադրում էր ներգաղթյալներին ԱՄՆ քաղաքացիներից վեր դասելու համար, դեմոկրատ Իլհան Օմարը բղավեց. «Դուք սպանել եք ամերիկացիների: Դուք մարդասպան եք։ Պետք է ամաչեք»:
Սպիտակ տան ղեկավարն անդրադարձավ նաև թմրակարտելների դեմ պայքարում և արտաքին քաղաքականությունում գրանցած հաջողություններին: Թրամփը խոստացավ «խաղաղություն հաստատել այնտեղ, որտեղ հնարավոր է»՝ նշելով, որ հիմա ակտիվ աշխատում են 9-րդ՝ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար: Ապա ԱՄՆ նախագահը վերահաստատեց դիրքորոշումն Իրանի հարցում՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ունենալ:
«Ես նախընտրում եմ այս խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Բայց մեկ բան հաստատ է՝ երբեք թույլ չեմ տա, որ աշխարհում ահաբեկչության թիվ մեկ հովանավորն ... ունենա միջուկային զենք։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա», - հայտարարեց նա: