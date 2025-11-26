Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ուղիղ բանակցությունները կարող են կրկին անցկացվել Ստամբուլում. Էրդողան

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ուղիղ բանակցությունները կարող են անցկացվել Ստամբուլում, հայտնում է Anadolu գործակալությունը:
Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան շարունակում է այս թեմայի շուրջ քննարկումները թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Կիևի հետ։
Թուրքիայի հաղորդակցության տնօրեն Բուրհանեթթին Դուրանը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահը տեսակապով միացել է Ուկրաինայի հարցով «Կամավորների կոալիցիայի» օնլայն հանդիպմանը: Էրդողանը մասնակիցներին ասել է, որ Թուրքիան կշարունակի իր դիվանագիտական ջանքերը՝ Կիևի և Մոսկվայի միջև ուղիղ շփումները խթանելու համար: