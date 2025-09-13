Թուրքիայում կոռուպցիայի հետ կապված գործի շրջանակում ձերբակալվել են Ստամբուլի շրջանի քաղաքապետն ու այլ անձինք

Թուրք դատախազը կոռուպցիայի հետաքննության շրջանակում 48 կասկածյալի, այդ թվում՝ Ստամբուլի ընդդիմադիր Բայրամփաշա շրջանի քաղաքապետի ձերբակալման հրաման է տվել, հաղորդում են պետական լրատվամիջոցները:
Պետական TRT Haber-ի փոխանցմամբ՝ ոստիկանությունը վաղ առավոտյան 72 վայրերում խուզարկություններ է իրականացրել՝ փաստաթղթեր առգրավվելու ու կասկածյալներին ձերբակալելու համար, որոնք մեղադրվում են կաշառակերության, յուացման, մրցույթների կեղծման համար:
X-ում արված գրառման մեջ Բայրամփաշայի քաղաքապետ Հասան Մութլուն, որն ընդդիմադիր Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությունից է, ասել է, որ թաքցնելու ոչինչ չունի և տեղի ունեցածն անվանել է «ոչ այլ ինչ, քան քաղաքական գործողություն ու անհիմն զրպարտություններ»: