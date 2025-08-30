Թուրքիան խզել է Իսրայելի հետ բոլոր առևտրային հարաբերությունները և փակել իր օդային տարածքը

Թուրքիան խզել է Իսրայելի հետ բոլոր առևտրային հարաբերությունները և փակել է իր օդային տարածքը իսրայելական ինքնաթիռների համար՝ Գազայի դեմ Իսրայելի կողմից շարունակվող ռազմական գործողություններին ի պատասխան, հայտարարել է արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։
Պաշտոնական տվյալներով՝ Իսրայելի հետ Թուրքիայի առևտուրը 2023 թվականին կազմել է 7 միլիարդ դոլար։
«Մենք ամբողջությամբ դադարեցրել ենք առևտուրը Իսրայելի հետ, փակել ենք մեր նավահանգիստները իսրայելական նավերի համար»,-ասել է Ֆիդանը, մանրամասնելով՝ Անկարան «թույլ չի տալիս դեպի Իսրայել զենք և զինամթերք տեղափոխող նավերին կանգ առնել թուրքական նավահանգիստներում», ինչպես նաև արգելափակում է ինքնաթիռների մուտքը սեփական օդային տարածք:
Թուրքիան բազմիցս է Գազայի հատվածում պատերազմը որակել որպես «ցեղասպանություն»։ Երկու երկրների հարաբերություններում այս շաբաթ նոր լարվածություն ի հայտ եկավ, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հարցազրույցում պնդեց, թե Իսրայելը ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը։ Թեև Թել Ավիվը պաշտոնապես նման որոշում մինչ օրս չի կայացրել, Անկարան դատապարտել էր Նեթանյահուի հայտարարությունը, պնդելով, թե այն «աղերս չունի պատմական և իրավական փաստերի հետ»։