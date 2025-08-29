Անկարան փակել է իր նավահանգիստներն ու օդային տարածքը իսրայելական նավերի և ինքնաթիռների համար. Ֆիդան

Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Անկարան փակել է իր նավահանգիստներն ու օդային տարածքը իսրայելական նավերի և ինքնաթիռների համար։
«Ֆրանս պրես»-ը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը հայտնում է, որ արգելքը վերաբերում է նաև «պաշտոնական» չվերթներին: «Մենք փակել ենք մեր նավահանգիստները իսրայելական նավերի համար։ Մենք թույլ չենք տալիս թուրքական նավերին մտնել իսրայելական նավահանգիստներ…Մենք թույլ չենք տալիս Իսրայել զենք և զինամթերք տեղափոխող կոնտեյներային նավերին մտնել մեր նավահանգիստներ, ինչպես նաև թույլ չենք տալիս նրանց ինքնաթիռներին մտնել մեր օդային տարածք», - հայտարարել է Հաքան Ֆիդանը։
Պաշտոնական Անկարան, սակայն չի հստակեցրել, թե երբ են ուժի մեջ մտնում սահմանափակումները։
Նոյեմբերին հաղորդվել է, որ Թուրքիան հրաժարվել է թույլ տալ Իսրայելի նախագահին տեղափոխող ինքնաթիռին հատել իր օդային տարածքը, ինչը ստիպել է Իսահակ Հերցոգին չեղարկել իր մասնակցությունը Ադրբեջանում կայանալիք COP29 կլիմայական համաժողովին։
Այս տարվա մայիսին էլ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չեղարկեց Բաքու նախատեսված այցը, ըստ մամուլի՝ Անկարայի սահմանափակումների պատճառով։
Թուրքիան քննադատում է Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում՝ Նեթանյահուի կառավարությանը մեղադրելով պաղեստինյան անկլավում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։