Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Անկարան փակել է իր նավահանգիստներն ու օդային տարածքը իսրայելական նավերի և ինքնաթիռների համար. Ֆիդան

Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդան, արխիվ
Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդան, արխիվ

Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Անկարան փակել է իր նավահանգիստներն ու օդային տարածքը իսրայելական նավերի և ինքնաթիռների համար։

«Ֆրանս պրես»-ը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը հայտնում է, որ արգելքը վերաբերում է նաև «պաշտոնական» չվերթներին: «Մենք փակել ենք մեր նավահանգիստները իսրայելական նավերի համար։ Մենք թույլ չենք տալիս թուրքական նավերին մտնել իսրայելական նավահանգիստներ…Մենք թույլ չենք տալիս Իսրայել զենք և զինամթերք տեղափոխող կոնտեյներային նավերին մտնել մեր նավահանգիստներ, ինչպես նաև թույլ չենք տալիս նրանց ինքնաթիռներին մտնել մեր օդային տարածք», - հայտարարել է Հաքան Ֆիդանը։

Պաշտոնական Անկարան, սակայն չի հստակեցրել, թե երբ են ուժի մեջ մտնում սահմանափակումները։

Նոյեմբերին հաղորդվել է, որ Թուրքիան հրաժարվել է թույլ տալ Իսրայելի նախագահին տեղափոխող ինքնաթիռին հատել իր օդային տարածքը, ինչը ստիպել է Իսահակ Հերցոգին չեղարկել իր մասնակցությունը Ադրբեջանում կայանալիք COP29 կլիմայական համաժողովին։

Այս տարվա մայիսին էլ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չեղարկեց Բաքու նախատեսված այցը, ըստ մամուլի՝ Անկարայի սահմանափակումների պատճառով։

Թուրքիան քննադատում է Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում՝ Նեթանյահուի կառավարությանը մեղադրելով պաղեստինյան անկլավում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG