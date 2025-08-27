Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելը ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իսրայելը ավելի վաղ ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը:
Երբ լրագրողը փոդքաստի ժամանակ հարցրել է, թե ինչու Իսրայելը չի ճանաչում Հայոց ցեղասպանությունը, Նեթանյահուն պատասխանել է. «Կարծում եմ՝ փաստացի ճանաչել ենք։ Քնեսեթը նմանատիպ բանաձև է ընդունել»:
Այդպիսի օրենք, սակայն, Քնեսեթը չի ընդունել։
Հարցին, թե ինչո՞ւ ոչ մի իսրայելցի վարչապետ չի ճանաչում Օսմանյան կայսրության կողմից 20-րդ դարի սկզբին իրականացված ցեղասպանությունը, Նեթանյահուն արձագանքել է. «Ես հենց նոր ճանաչեցի։ Ահա, խնդրեմ»։
Հայոց ցեղասպանության օրը նշելու մասին օրինագիծ 2018-ին առաջին անգամ դրվել էր Իսրայելի խորհրդարանի լիագումար նիստի քննարկմանը, սակայն այն չէր ընդունվել: