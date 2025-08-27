Անկարան դատապարտել է Նեթանյահուի՝ Հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարությունը

Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի՝ Հայոց ցեղասպանության մասին վերջին հայտարարությունը։
«1915 թվականի իրադարձություններին վերաբերող Նեթանյահուի հայտարարությունն անցյալի ցավոտ իրադարձությունները քաղաքական նպատակով շահարկելու փորձ է», - հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ «Մենք դատապարտում ենք այս հայտարարությունը, որն աղերս չունի պատմական և իրավական փաստերի հետ», - նշում է Թուրքիայի ԱԳՆ հավելելով, - «Նեթանյահուն, որին դատում են Պաղեստինի ժողովրդի ցեղասպանության մեջ իր դերակատարության համար, այսօր փորձում է կոծկել իր և իր կառավարության կատարած հանցագործությունները»։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Իսրայելն ավելի վաղ ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը:
Լրագրող Պատրիկ Բեթ-Դեյվիդը փոդքասթի ժամանակ հիշեցրել է, որ Հոլոքոստը ճանաչել է 193 երկիր, և նկատել, որ եթե կա մի երկիր, որն ակնկալվում էր, որ պետք է ճանաչեր Հայոց ցեղասպանությունը, ասորիների և հույների ցեղասպանությունը, Իսրայելն է: Նեթանյահուն պատասխանել է. «Կարծում եմ՝ փաստացի ճանաչել ենք։ Քնեսեթը նմանատիպ բանաձև է ընդունել»: