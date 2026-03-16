Լիբանանի Լեբա քաղաքում դպրոցը դարձել է ապաստան պատերազմի հետևանքով տեղահանվածների համար

Հարավային Լիբանանի Լեբա քաղաքում դպրոցը բացել է դռները՝ պատերազմի պատճառով տեղահանված ընտանիքների համար։ Դպրոցի տնօրեն Էլիաս ալ Մոնդալակի խոսքով՝ այստեղ ապաստան գտել է ավելի քան 100 մարդ։
Դպրոցի տարածքում տեղահանվածներին օգնություն են ցույց տալիս երիտասարդ կամավորները՝ տրամադրելով սնունդ ու ըմպելիք և զվարճացնելով երեխաներին՝ մեղմելու պատերազմի ազդեցությունը:
Սա Տեղահանվածների միայն մի փոքր մասն է. մոտ 132,000 մարդ, ըստ լիբանանյան իշխանությունների, գտնվում է այլ ապաստարաններում՝ որոշներն ազգականների մոտ, որոշներն անավարտ շինություններում կամ հյուրընկալող համայնքներում, իսկ շատերը՝ փողոցներում։