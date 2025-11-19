ԱՄՆ բանակի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ժամանել են Կիև. Politico

ԱՄՆ բանակի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ժամանել են Կիև, հայտնում է Politico-ն։
Politico-ն տեղեկացնում է, որ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլը և բանակի շտաբի պետ, գեներալ Ռենդի Ջորջը կհանդիպեն նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի, բարձրաստիճան հրամանատարների և օրենսդիրների հետ։
Ավելի ուշ Դրիսկոլը նաև նախատեսվում է հանդիպել ռուս պաշտոնյաների հետ, հաղորդել է Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Սպիտակ տունը կամ Պենտագոնը դեռ չեն մեկնաբանել տեղեկատվությունը։
Նախօրեին Axios-ը, հղում անելով ԱՄՆ և Ռուսաստանի պաշտոնյաներին, հայտնել էր, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը գաղտնի կերպով մշակում է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նոր ծրագիր՝ Ռուսաստանի հետ խորհրդակցելով։
Ըստ Wall Street Journal-ի, Սպիտակ տունը դիմել է Դրիսկոլին և բարձրաստիճան հրամանատարներին՝ մասամբ հույս ունենալով, որ Մոսկվան կարող է ավելի լավ արձագանքել ռազմական միջնորդներին։