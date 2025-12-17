Թբիլիսին հաշվի է առնում ադրբեջանական և հայկական շահերը. Կոբախիձե

Թբիլիսին հաշվի է առնում ադրբեջանական և հայկական շահերը, բանակցում՝ երեք երկրների համար շահավետ լուծում գտնելու նպատակով, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն՝ խոսելով տարածաշրջանային նոր իրողությունների մասին:
«Մենք լիովին հաշվի ենք առնում ադրբեջանական և հայկական կողմերի ընդունելի շահերը։ Մենք ունենք մեր առաջնահերթությունները, և ես հավատում եմ, որ բանակցությունների միջոցով մենք հեշտությամբ կգտնենք բոլոր երեք երկրների շահերը բավարարելու լավագույն միջոցը», - ասել է նա:
Վարչապետը պատասխանել է նաև Հարավային գազային միջանցքի պայմանագրի ժամկետի ավարտի վերաբերյալ հարցին՝ նշելով, որ բոլոր հարցերի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են: Նա հավելել է, որ Վրաստանը բացառապես բարեկամական հարաբերություններ է պահպանում Ադրբեջանի հետ, ինչը լավատեսության հիմքեր է տալիս, և վրացական կողմը հույս ունի, որ երկու կողմերի համար շահավետ համաձայնություն ձեռք կբերվի: