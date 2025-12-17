Հարված Կրասնոդարի երկրամասին, այդ թվում՝ նավթավերամշակման գործարանին

Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինական կողմը չորեքշաբթի հայտարարել է, որ գիշերը հարված է հասցրել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի ենթակառուցվածքներին:

Գլխավոր շտաբը նշել է, որ խոցված շրջանում պայթյուններ և հրդեհ են գրանցվել: ԳՇ-ն նաև հաստատել է Ռոստովի մարզում նավթային բազայի վրա հարված հասցնելը։

Ռուսական տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ Կրասնոդարում ուկրաինական անօդաչուի հարձակման հետևանքով տուժել է երկու մարդ, վնասվել են մի քանի տներ, և անջատվել է էլեկտրամատակարարումը որոշ շրջաններում:

Տուժածները հոսպիտալացվել են:

