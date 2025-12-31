Մատչելիության հղումներ

Թայվանը շարունակում է մնալ բարձր պատրաստվածության վիճակում

Թայվանը շարունակում է մնալ բարձր պատրաստվածության վիճակում, հայտնել Է առափնյա պահպանությունը:

Թայբեյը դատապարտել է կղզու շուրջ Չինաստանի անցկացրած լայնածավալ զորավարժությունները՝ որպես տարածաշրջանային անվտանգության սպառնալիք և բացահայտ սադրանք։

Reuters-ի հաղորդմամբ՝ չինական նավերը հեռացել են Թայվանի մոտից, սակայն Պեկինը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել զորավարժությունների ավարտի մասին:

Թայվանի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը հավելել է, որ զինվորականների և առափնյա պահպանության արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնները շարունակում են աշխատել:

Երկօրյա վարժանքներից առաջ Թայվանի անվտանգության հիմնական աջակից Միացյալ Նահանգները հաստատել էր Թայպեյին ռեկորդային՝ 11.1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքը։ Ի պատասխան Չինաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Պեկինը «հուժկու կերպով կհակազդի» ամերիկյան զենքի խոշորածավալ վաճառքին՝ հավելելով, որ Թայվանի և Չինաստանի միավորմանը խոչընդոտելու ցանկացած փորձ «դատապարտված է ձախողման»։

